한-콜롬비아 화상회의…'코로나19 대응' 공항 입출국·검역시스템 전수

이에 김건 차관보는 콜롬비아의 코로나19가 조속히 진정돼 양국간 인적, 경제 교류가 하루 속히 정상화되기를 기원했다. 또한 그는 한국 정부는 코로나19 이후 외교정상화를 위해서도 콜롬비아 정부와 지속 협력해 나가겠다고 하면서 콜롬비아의 한국전 참전 70주년인 금년을 계기로 양국간 FTA 활성화, IT 분야 협력 증진 등 다양한 분야에서 양국간 협력이 활성화되기를 기대한다고 언급했다.

