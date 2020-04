중국, WHO에 3000만달러 기부

WHO의 2018∼2019년도 예산 자료에 따르면 미국의 WHO 기여금은 8억9300만달러로 회원국 가운데 가장 많은데 도널드 트럼프 대통령은 최근 WHO의 잘못된 대응으로 코로나19가 전 세계에 확산됐다며 WHO에 대한 자금 지원 중단을 지시한 상황이다. 마이크 폼페이오 국무장관도 언론 인터뷰를 통해 중국과 WHO를 겨냥해 "중국 공산당과 WHO가 정보를 제때 공개하지 않았다는 것은 이제 명백하다"며 "그 결과는 우리가 지금 팬데믹(세계적 대유행)을 갖고 있다는 것"이라고 지적한 바 있다.

미국이 중국에 편향됐다며 WHO의 코로나19 대응을 비난하면서 자금 중단을 선언한 상황에서 단행된 중국의 WHO 추가 기부다.