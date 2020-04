채널톡·원두 등 스타트업, ‘사회적 거리두기’ 적극 동참

스프링온워드는 자사 모바일 커피 플랫폼 '원두'의 브랜드 로고를 변형해 사회적 거리두기 참여를 독려하고 있다. 원두의 영문 표기에서 ONE과 DO 사이의 폰트 간격을 원래 디자인 보다 넓혔으며, 그 공간 사이를 2m로 표현해 적절한 거리두기를 재치있게 표현했다.

[아시아경제 문혜원 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 고강도 사회적 거리두기가 계속되는 가운데 국내 IT 스타트업들이 브랜드 로고를 활용한 캠페인 동참이 확대되고 있어 눈길을 끈다.