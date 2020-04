SK이노, 통합 서브 브랜드 론칭…'Hi !nnovation'

임수길 홍보실장은 "'Hi !nnovation'은 사회적가치를 추구한다는 의미에서 모두에게 친숙한 'Hi'의 의미와 경제적 가치 관점에서 'High'의 기본적으로 의미를 담았다"며 " SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 +2.55% 거래량 1,300,475 전일가 98,000 2020.04.10 15:30 장마감 close 의 발전사에 'Hi !nnovation'을 전후로 확연히 구분될 수 있도록 하는 중요한 이정표가 되도록 할 것이며, 그런 의미에서 위기가 가장 심한 시점에 런칭하게 되었다"고 그 중요성을 설명했다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 +2.55% 거래량 1,300,475 전일가 98,000 2020.04.10 15:30 장마감 close 은 최근 코로나19 위기를 극복하고 새로운 성장을 도약하는 취지를 담아 'Hi !nnovation'을 소재로 한 기업PR캠페인을 시작했다. 이 캠페인은 세계가 주목하는 대한민국의 저력은 높은 국민의식, 국민의 혁신에서 시작됐고, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 +2.55% 거래량 1,300,475 전일가 98,000 2020.04.10 15:30 장마감 close 이 그 혁신의 힘을 배우고 함께 나아가겠다는 내용을 담고 있다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 +2.55% 거래량 1,300,475 전일가 98,000 2020.04.10 15:30 장마감 close 은 이 같은 의미를 감안해 'Hi !nnovation'이 기업PR 캠페인이나, 사내외 소통의 수단 뿐 아니라, 모든 경영진부터 구성원들이 같이 인식하고, 행동하는 기준이 되는 기업문화로도 정착시켜 나갈 방침이다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 +2.55% 거래량 1,300,475 전일가 98,000 2020.04.10 15:30 장마감 close 은 'Hi !nnovation'에는 전사적으로 더 큰 혁신을 만들어 간다는 'High !nnovation' 행복한 세상을 만드는 'Happy !nnovation', 새로운 시대가 반기는 'Hi !nnovation', 인간과 공존하기 위한 'Human !nnovation' 등 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 +2.55% 거래량 1,300,475 전일가 98,000 2020.04.10 15:30 장마감 close 이 경제적가치와 사회적가치 등의 관점에서 추구하는 다양한 혁신의 방향이 담겼다고 설명했다.

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 +2.55% 거래량 1,300,475 전일가 98,000 2020.04.10 15:30 장마감 close 이 새로운 통합 서브 브랜드 'Hi !nnovation'을 론칭했다.