코로나에 요동친 3월 증시…가장 많이 앓은 테마는?

지난 2월 말 기준 주가수익비율(PER) 밸류에이션과 이익모멘텀 상 가장 우수한 테마는 자율주행차 테마지수였으나 시장 급변이 나타나며 코스피 대비 상대수익률은 1.9%에 그치게 된 것이다. 반면 고령화 테마지수와 로보틱스 테마지수의 수익률은 각각 2.9%, 5.8% 로 코스피 지수 수익률을 크게 웃돌았다. 원동은 삼성증권 연구원은 "코로나 19 치료제 및 백신 개발 기대감 , 생산 및 물류 자동화 기대감이 주효했던 것으로 보인다"며 "한편 이달 PER 밸류에이션이 가장 좋은 테마는 자율주행차, 이익모멘텀 상 가장 좋은 테마는 5G로 확인되는 만큼 주목할 필요가 있다"고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.