[증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께

[아시아경제 황준호 기자] 삼성증권은 매파적인 12월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)로 인해 이번 한 주간 국내 증시의 파고가 깊었다고 분석했다. 다음주에는 IT(I), 바이오(B), 모빌리티(M) 중심의 포트폴리오 전략을 구성할 것을 추천했다.

8일 삼성증권에 따르면 금융투자의 매도 피크아웃이 이번 한 주간 진행됐다. 금융투자는 지난해 12월 한 달간 5조5000억원의 순매수를 이어가다 29일부터 7일 현재까지 5조7000억원을 팔아치웠다. 여기에 매파적인 FOMC 의사록 발표는 성장주의 변동성을 키웠다.

.

신승진 삼성증권 연구원은 "성장주와 가치주를 구분하기보다 IT, 바이오, 모빌리티 중심의 포트폴리오 전략을 권한다"며 "이들 업종이 우리 시장 가치와 밸류에이션 확장을 위해서는 이들 업종의 성장이 핵심이기 때문"이라고 설명했다.

먼저 IT업종 내 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 1,400 등락률 +1.82% 거래량 15,163,757 전일가 76,900 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 "삼성전자 목표주가 상향‥메모리 가격 하락폭 양호"외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록 close 의 경우 CES 2022에서 대형 M&A에 대한 가능성을 시사한 바 있다. 체결된다면 2016년 11월 자동차 전장 업체 인수 이후 6년만의 빅딜이 된다. 그동안 차량용 반도체/전장/AI 등 다양한 업체들이 인수 후보군으로 거론되었지만 이렇다 할 뉴스는 없었다. 이번 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 1,400 등락률 +1.82% 거래량 15,163,757 전일가 76,900 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 "삼성전자 목표주가 상향‥메모리 가격 하락폭 양호"외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록 close 의 M&A 검토 소식은 향후 한국 IT 기업의 밸류에이션 재평가에 좋은 기점이 될 수 있다.

다음주 바이오 업종 내 큰 장인 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스'가 열린다. 코로나19로 인하여 전면 온라인 개최로 전환됐지만, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 844,000 전일대비 6,000 등락률 +0.72% 거래량 72,184 전일가 838,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발[클릭e종목]"삼성바이오로직스, 4Q 실적 전망치 소폭 하회 전망" close 는 메인 트랙 발표를 앞두고 있다. 빠르게 성장하고 있는 항체의약품 시장 전망과 이에 따른 증설 계획이 기대된다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 577,852 전일가 214,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 [CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존[특징주] 세종공업, 삼성發 로봇 M&A 예고에 삼성·현대·LG 협력 부각 강세 close 그룹은 지난 주 CES 2022 기조 연설에서 '로보틱스'와 '메타 모빌리티'를 강조한 점을 투자 포인트로 볼 수 있다.

신 연구원은 "별도 기계장치 없이 자동차에 내장된 디스플레이로 메타버스 플랫폼에 접속한다는 점이 특징적이었다"며 " 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 577,852 전일가 214,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 [CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존[특징주] 세종공업, 삼성發 로봇 M&A 예고에 삼성·현대·LG 협력 부각 강세 close 그룹 내 유일한 소프트웨어 기업인 현대오토에버에 주목할 필요가 있다"고 내다봤다.

삼성증권은 이 밖에도 기아, LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 2,500 등락률 +1.85% 거래량 808,243 전일가 135,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 작년 74.7조 '사상 최대' 매출…"美 월풀 제친 듯"(종합)LG전자, 작년 매출 '역대 최대' 74.7조원…"70조 첫 돌파"(상보)LG전자, 지난해 매출 75조...전년比 28.7%↑ close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 247,000 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 440,815 전일가 247,500 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [CES2022] 북치고 춤추고…발 디딜 틈 없던 K-테크놀로지 체험존CES 현장서 전략회의 연 SK이노 "전사적 넷제로 추진"[포토] SK이노, 美배터리개발사 임원과 협력 논의 close , 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 119,400 전일대비 2,600 등락률 +2.23% 거래량 549,857 전일가 116,800 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발 close , LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 337,000 전일대비 7,500 등락률 +2.28% 거래량 574,851 전일가 329,500 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG이노텍, 자율주행차 최대 수혜주...주가 우상향 지속 전망"배당락에도 또 신고가…홀로 '12월 랠리' LG이노텍FC-BGA 수급난에 관련주 ‘활짝’ close , 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 126,500 전일대비 2,900 등락률 +2.35% 거래량 130,224 전일가 123,600 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"에스티팜, 조정 때마다 매수"…목표가 20만원작년 부진한 제약바이오株, 올해 반등할까…유망 종목은?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close , 대덕전자 등을 주간 추천 종목으로 꼽았다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr