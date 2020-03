방탄소년단 뷔, '이태원 클라쓰' OST '스위트 나이트' 13일 공개

그룹 방탄소년단의 뷔가 지난해 11월30일 오후 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '멜론뮤직어워드 2019 이매진 바이 기아'(MMA 2019 Imagine by Kia) 레드카펫 행사에 참석하고 있다/사진=연합뉴스

