외국인, 4주만에 '팔자' 전환…코스피 2주 연속 순매도

연초 지수의 낙폭은 제한적일 것이란 전망이다. 김병연 NH투자증권 연구원은 "12월 한국 수출 턴어라운드 확인, 중국 지표 개선 확인, 달러 약세 등 이머징에 우호적 매크로 흐름에도 불구, 북한 리스크, 연말 주요 선진국의 약세 흐름 등으로 연초 지수는 약세를 기록했다"면서 "다만 매크로 지표의 턴어라운드가 확인되고 있다는 점에서 상승 채널 상단부의 기술적 조정으로 판단되며 연초 지수의 낙폭은 제한적일 것"이라고 말했다. 김 연구원은 "12월 반도체의 급등에 따른 차익실현 욕구가 존재하나 삼성전자 실적 발표, 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2020' 등 It 관련 업종 모멘텀이 예정돼 있어 IT 대형주의 견조한 흐름과 더불어 중소형주 센티멘트로 양호할 것"이라며 "현재는 코스닥의 상대적인 밸류에이션도 매력적인 상황으로 1월 중순 JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 1월 효과 등을 감안할 때 업종 순환매 및 중소형주 매기 확산 흐름이 예상된다"고 덧붙였다.

