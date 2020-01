KB금융, 2020년 'ESG 경영 선도 금융그룹' 선포

윤종규 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 47,150 전일대비 600 등락률 +1.29% 거래량 1,123,490 전일가 46,550 2020.01.03 15:30 장마감 close 회장은 "ESG 기반의 경영체계를 신속히 체화하고 더욱 확산하여, 지속가능 경영을 선도하는 모범 금융그룹의 위상을 공고히 하자"고 말했다. 또 "2020년 경영전략방향(L.E.A.D 2020 / Level up the core, Expansion, Active&creative KB, Digital innovation)을 업무 추진시 항상 생각하고, 모든 경영진들이 같은 방향을 바라보며 함께 지혜와 힘을 모아 도약해 나가자"고 강조했다.

