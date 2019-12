올해 코스닥 669.83P에 마감…시총은 241兆 기록

한국거래소는 소재·부품·장비 관련 IT업종이 내년에도 상승세를 보일 것으로 전망했다. 거래소 측은 "정부가 지난 8월 발표한 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책에 힘입어 관련 IT 업종의 코스닥 시총 비중 30.2%에서 34.5%로 약진했다"며 "이후에도 거래소의 소재·부품전문기업에 대한 상장지원방안이 시행되며 1호 적용 기업인 메탈라이프 메탈라이프 327260 | 코스닥 증권정보 현재가 27,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,650 2019.12.30 15:30 장마감 close 도 지난 24일 상장한 만큼 내년에도 이 분야 기업들의 상장이 활발하게 나타날 것"이라고 설명했다. 이어 "그동안 활황을 보였던 코스닥 제약·바이오 업종은 임상 악재에 옥석가리기가 진행되며 투자심리가 진정세에 돌입했다"고 덧붙였다.

업종별로는 반도체, IT부품 업종 강세를 보였다. 5G 관련 분야도 실적 호조에 통신장비 업종이 상승했다. 지난해 대비 반도체 업종은 40.8%, 통신장비업종은 37.8%, IT 부품 부문은 13.2% 올랐다. 반도체 업황 개선 전망과 부품 산업 정책 지원 기대감 때문으로 분석됐다. 그 밖에 종이·목재 업종도 61.8% 상승했다.