[슈퍼마켓 돋보기] 다용도 밀폐용기 테팔 마스터씰 3종

유리제품인 마스터씰 글라스는 오븐에서도 OK!

비스패놀 A(BPA)가 불검출된 안전한 원재료를 사용하니 환경 호르몬에 대한 걱정도 OK!

냉동실, 전자렌지, 식기세척기에서도 OK!