CJ ENM 오쇼핑, TV·냉장고 묶어 파는 렌털 주문 4만건 달해

CJ ENM 오쇼핑부문은 묶음 렌털 흥행 요인으로 낮은 초기비용, 백화점 동일 서비스, 고가의 사은품을 꼽았다. 실제 CJ오쇼핑에서 TV·냉장고·세탁기 3개 상품을 렌털할 경우, 사은품으로 제공되는 무선청소기를 포함해 4개 가전을 월 7만6700원(제휴 카드 최대할인 기준)에 이용할 수 있다. 또 5년간 무상 AS 서비스와 삼성전자 전문기사 배송·설치, 폐가전 무상 수거, 예약 배송 서비스 등을 받을 수 있다.

