제이준코스메틱, 현지 맞춤형 전략 통해 해외 시장 매출 성장…"시장 공략 탄력"

미국 화장품 시장 호응이 높은 클린뷰티 적용 및 환경과 동물보호에 대한 소비자 인식이 높아지고 있는 글로벌 트렌드에 맞춰 식물성 원재료만 사용한 비건라인을 내세워 미국 소비심리를 공략하고 있다. 북남미에서 흔하게 식재료로 사용되고 베타카로틴을 다량 함유하여 황산화 효과가 뛰어난 오크라 성분을 함유한 마스크 시트를 개발?론칭해 아마존 New Release in Facial Mask 1위를 기록했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.