[실전 재테크]초저금리 시대…'P2P' 수익률 10% 꽃 피운다

[아시아경제 김민영 기자] 초저금리 시대에 연 10%대 수익률을 기대할 수 있는 개인 간 거래(P2PㆍPeer to Peer) 투자에 대한 관심이 높아지고 있다. 최근 관련 법안이 국회 본회의를 통과하면서 P2P 투자에 대한 법적 보호도 가능해졌다. 현재 220여개 업체가 소수의 투자자와 대출자를 대상으로 ‘무한경쟁’을 하고 있는데 앞으로 시장이 급격히 커질 것으로 예상된다.

