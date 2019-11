홈플러스, 펫팸족 위한 멤버십 '마이 펫 클럽' 론칭

홈플러스는 현재 마이홈플러스 앱을 통해 육아에 도움을 주는 'Baby&Kids', 와인 애호가들을 위한 '와인에 반하다', 건강 관련 혜택을 높인 '건강클럽 The H', 고기 마니아를 위한 '미트클럽 The M', 몰 패션 고객을 위한 '패피클럽', 국내외 690여 종 맥주를 선보이는 강점을 살려 만든 '맥덕클럽'을 운영하며 각 카테고리별 고객들에게 차별화된 혜택을 제공하고 있다.

한편 홈플러스는 반려인들을 위한 '마이 펫 클럽' 이 외에도 고객의 취향과 라이프스타일 분석을 통한 타깃 마케팅으로 충성 고객을 늘려간다는 계획이다. 지난 4월에는 '미트클럽 The M', 5월에는 '맥덕클럽'과 '패피클럽'을 연달아 론칭한 것에 이어 오프라인 이벤트로 '미트클럽 EDM 파티', '맥믈리에 콘테스트'를 진행하며 고객들의 뜨거운 호응을 얻은 바 있다.