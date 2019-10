[요즘사람]나를 '로그아웃'하라

미국 실리콘밸리의 경영자들 사이에서 다 타버린 마음을 다시 회복하는 방법으로 '소통을 위한 단절(disconnect to connect)'이 유행한다고 합니다. 마음에 자유를 주는 '마인드 바캉스'라고 표현하기도 합니다. 맹렬히 움직였던 몸과 마음의 스위치를 끄고, 치열한 삶에서 잠시 벗어나 뇌를 이완시켜 마음의 충전을 한다는 의미입니다.

미국의 정신분석학자 허버트 프로이덴버거는 자신의 논문 '상담가들의 소진(Burnout of Staffs)'에서 이 번아웃이란 용어를 최초로 사용합니다. 허버트 프로이덴버거는 번아웃증후군의 발전 단계를 여섯 단계로 구분합니다.