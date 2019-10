조선대 중앙도서관 ‘가을독서축제’ 개최

‘도서관에서 Wavve on을 만나다’는 내달 1일부터 30일까지 중앙도서관 3층 멀티미디어정보센터 내에 시범 서비스가 운영되는 ‘Wavve on 존(PC 8대)’을 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

