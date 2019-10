"검찰개혁"vs"공수처 결사반대"…조국 사퇴에도 이어진 장외 여론전

오후 7시 기준 지하철 9호선 국회의사당역 1번출구부터 여의도공원 양방향 도로 약 400m는 인파로 가득 찼다. 또 서강대로 남단 교차로 방향 4차로 400m 길이 도로도 참가자들로 가득 메워졌다. 참가자들은 '설치하라! 공수처', '응답하라 국회, '정치검찰 OUT' 등 피켓을 들었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.