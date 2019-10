WP "IS, 쿠르드족 곤경 틈타 재기 노려"

한 친 IS 평론가는 "탈주가 진행되고 있다"면서 "IS가 재림할 것"이라고 밝히기도 했다. 이 사람은 잇따른 IS조직원과 지지자들의 탈주를 들면서 "IS가 터키와 쿠르드 사이의 전투를 적극적으로 활용한 것"이라고 설명했다ㅣ.

WP에 따르면 터키의 공격 이후 IS 지지자들은 그동안 쿠르드 민병대의 포로수용소에 풀려난 조직원들을 환영하고 있다. IS는 성명을 통해 자신들이 그동안 쿠르드 민병대에 억류됐던 포로들이 풀려난 사실을 알리기로 했다.