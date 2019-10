[요즘사람]당신도 파이어족이 될 수 있을까요?

부자가 되기를 원하지도 않고, 그저 은퇴 후 먹고 살 수 있을 만큼 모아서 최대한 빨리 은퇴하겠다는 의지를 실천하는 사람들을 '파이어(FIRE, Financial Independence Retire Early)족'이라고 합니다. 파이어족은 1990년대 미국에서 시작돼 2008년 글로벌 금융위기 이후 고소득·고학력 전문직을 중심으로 확산됐습니다. 20대 초반에 극단적인 절약으로 지출을 최대한 줄이고, 늦어도 40대 초반에 은퇴한다는 목표를 가지고 있습니다.

