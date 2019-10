러블리즈 케이, 첫 솔로 앨범 타이틀곡 티저 공개

그룹 러블리즈 멤버 케이 / 사진=울림엔터테인먼트

[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 '러블리즈' 멤버 케이가 데뷔 후 첫 솔로 앨범 타이틀곡 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

3일 케이 소속사 울림엔터테인먼트는 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 통해 케이의 첫 미니 앨범 'Over and Over(오버 앤드 오버) 타이틀곡 'I Go(아이 고)' 티저 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에서 케이는 푸른 들판과 숲속을 활보한다. 또한 '그 미소를 영원하게 잃지 않고 있을 수 있게', '멈추지 말고 Over and over again' 등 타이틀곡 가사와 멜로디 일부가 드러난다.

케이는 오는 8일 오후 6시 해당 'Over and Over'를 발매할 예정이다.

한편 케이가 소속된 러블리즈는 지난 2014년 11월 정규 1집 'Girls' Inavasion(걸스 인베이전)'을 통해 데뷔했다. 케이는 지난해 KBS 연예대상 토크&쇼부문에서 여자 신인상을 받기도 했다.

