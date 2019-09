[기고]2019년 9월의 한국 －내 탓이로소이다

지식, 지혜, 지성이라는 세 단어는 흔히 쓰지만 모두가 공감할 정의(定義)를 갖기가 쉽지 않습니다. 제가 공부한 건설사업관리에서는 지식체계(Body of Knowledge)가 매우 중요합니다. 즉, 지식은 체계적 전문성이라 해석해도 무리가 없을 듯합니다. 지혜(Wisdom)는 사리분별력으로 이해하는데, 솔로몬왕 이야기가 유명합니다. 한 아기를 두고 자기 아이라고 주장하는 두 여인에게 반씩 나눠가지라고 판결하자 “저 여인에게 주라”고 한 여인이 진짜 엄마이었던 것이죠.

