경기주택도시공사(GH)가 대보건설과 민간참여 공공분양사업으로 공급하는 '고덕 자연앤 하우스디(자연&hausD)' 잔여 가구 임의공급 입주자를 모집한다.

평택 고덕국제화계획지구 A4블록에 위치한 '고덕 자연앤 하우스디'는 지하 1층~지상 23층, 7개 동, 총 517세대(84㎡ 328, 98㎡ 189) 규모로 조성된다. 이번 공급 물량은 전용면적 84㎡ 7가구와 98㎡ 44가구 등 총 51가구로 모두 분양가 상한제가 적용된다.

분양가는 84㎡의 경우는 4억7440만~5억1960만원, 98㎡는 5억6000만~6억2900만원이다.

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청약 접수는 4월2일, 당첨자 발표는 4월7일이다. 계약 체결은 4월 9~10일이며, 예비입주자 계약은 4월11일이다.

고덕지구는 뛰어난 생활 인프라와 교통망을 자랑한다. 코스트코, CGV, 이마트 등 대형 상업시설이 인접해 있으며, 서정리역이 도보권에 있어 대중교통 이용이 편리하다. 특히 인근 평택지제역을 통해 SRT는

물론 향후 KTX(예정) 및 GTX-A·C 노선(예정)까지 이용할 수 있게 되면 광역 교통 접근성이 획기적으로 향상될 전망이다.

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우수한 교육 환경도 강점이다. 단지 인근에 초등학교(예정)를 비롯해 유치원, 민세중, 송탄고 등이 위치한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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