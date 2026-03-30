중기부, '투자연계형 해외 진출 프로그램' 참여 AI 스타트업 모집

업력 10년 이내 20개사 선정

미국 현지 실증·IR 등 지원

중소벤처기업부는 31일부터 국내 유망 AI 스타트업의 글로벌 스케일업과 해외 민간투자 유치를 집중적으로 지원하기 위해 '2026년 투자연계형 GMEP(해외 시장 진출 프로그램)'에 참여할 창업기업을 모집한다.

이 사업은 해외로 진출하려는 AI(인공지능) 스타트업에 대한 투자유치를 촉진하기 위해 마련됐다. 지원 대상은 해외 진출·투자유치를 희망하는 업력 10년 이내의 AI 산업분야 창업기업 20개사다.

중기부는 '투자 유치' 중심의 전문 프로그램을 운영한다. 기존 GMEP 사업이 현지 네트워크 구축과 PMF(제품시장적합성) 검증 등 해외 진출의 마중물 역할에 집중했다면, 투자연계형 GMEP은 실제 투자가 가능한 해외 투자사를 연결하는 데 주력한다.

선정된 기업에는 글로벌 진출에 필요한 약 8000만원의 진출 자금과 미국에서 진행하는 5주 가량의 현지 프로그램, AI 제품·서비스의 기술력을 검증하는 해외 실증(Proof of Concept), 최소 3회 이상의 현지 투자 IR 참여 기회 등이 주어진다.

주관기관과 해외투자사 추천을 통한 10개 기업, 일반공모를 통한 10개 기업을 선정한다. 일반공모를 희망하는 AI 스타트업은 31일부터 K-스타트업 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 오프라인 창업기업설명회는 오는 4월9일 오렌지플래닛에서 열린다.

중기부는 창업기업의 업종·분야별 맞춤형 해외 진출을 지원하기 위해 '글로벌 액셀러레이팅(GMEP)' 사업을 운영해왔다. 지난해에는 AI 특화 글로벌 액셀러레이팅(GMEP) 프로그램이라는 별도 트랙을 시범 운영했다. 지원 대상 8개사가 매출 23억 원, 투자유치 109억 원, 해외 파트너십 7건 등의 성과를 거뒀다.

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조경원 창업정책관은 "AI 분야에 대한 국제적인 경쟁이 치열해지는 상황에서 역량 있는 국내 AI 스타트업들이 해외로 진출하여 경쟁할 수 있도록 기반을 마련해주는 것이 매우 중요하다"며 "우리 AI 스타트업이 해외 시장에서 자리 잡을 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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