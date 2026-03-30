마지막 멤버 로스 노딘 퇴사

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일론 머스크와 함께 인공지능(AI) 기업 xAI를 세운 공동창업자 11명이 모두 회사를 떠났다.

29일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 공동창업자 로스 노딘이 퇴사했다. 노딘의 소셜미디어(SNS) X(옛 트위터)에서 xAI 직원을 의미하는 배지가 사라졌다. 로딘은 공동창업자 중 마지막으로 남아 있던 인물이었다.

노딘은 테슬라 자율주행 팀에서 기술 프로그램 매니저로 일하다가 2023년 xAI 창업에 합류한 인물로, 머스크에게 직접 보고하던 핵심 측근으로 꼽혀왔다.

또 노딘과 함께 남아있었던 다른 공동창업자 마누엘 크로이스도 최근 사임 의사를 밝혔다. 구글 출신인 크로이스는 AI 모델의 사전 학습과 코딩 모델 개선 작업 등을 주도해왔다.

노딘과 크로이스의 이탈로 일론 머스크와 함께 회사를 세운 공동창업자 11명이 모두 약 3년 만에 퇴사하게 됐다. 이 가운데 8명은 지난 1월 이후 연이어 회사를 떠났다.

이와 같은 대규모 이탈은 xAI의 지난해 말 아동 성착취 영상 생성 논란과 스페이스X의 xAI 인수를 전후해 본격화했다.

머스크는 인력 이탈에 대해 X에 "초기 단계에 적합한 인력과 성장 단계에 적합한 인력이 다르다"거나 "후회되는 이탈은 거의 없다"는 등의 언급으로 반응했다.

또 "xAI는 처음에 제대로 구축되지 않았기 때문에 기초부터 다시 세우고 있다"고도 강조했다.

파이낸셜타임스(FT)가 보유한 정보기술(IT) 전문매체 '더넥스트웹'(TNW)은 이 같은 머스크의 발언과 관련해 "xAI 공동창업자들의 대거 이탈은 머스크가 운영하는 여러 기업에서 반복되어 온 패턴을 따르고 있다"고 지적했다.

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TNW은 "회사가 2500억 달러의 기업 가치를 인정받고 스페이스X의 자원을 활용할 수 있게 된 시점에 모두 떠나기로 결정했다는 사실은 xAI의 문제가 근본적으로 재정·인프라 차원의 문제가 아니라는 점을 시사한다"며 "문제는 조직"이라고 지적했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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