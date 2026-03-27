자신이 단장을 맡은 농구교실에서 억대 자금을 빼돌려 쓴 혐의로 재판에 넘겨진 강동희(60) 전 프로농구 감독이 항소심에서 감형됐다.

인천지법 형사항소2-1부(부장판사 이수환)는 27일 열린 항소심 선고 공판에서 업무상 횡령·배임 혐의로 기소된 강 전 감독에게 징역 1년 2개월을 선고한 원심판결을 파기하고 벌금 800만원을 선고했다.

항소심 재판부는 강 전 감독의 업무상 횡령 혐의는 무죄로 판단하고 배임 혐의와 관련해서만 형량을 정했다. 재판부는 "피고인이 횡령의 고의나 불법으로 (금전을) 취득할 의사를 갖고 공소사실에 기재된 행위를 했다고 단정하기 어렵다"고 판단했다.

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강 전 감독 등은 2018년 5∼10월 농구교실을 다른 피고인들과 함께 운영하는 과정에서 법인 자금 1억6000만원을 빼돌려 쓴 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 또 농구교실 자금 2100만원을 변호사 비용으로 사용하거나 새 사무실을 계약해 법인에 손해를 끼친 혐의를 받았다.

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1심 법원은 지난해 4월 강 전 감독 등에게 실형을 선고하면서도 "피해 보상을 해야 한다"며 법정 구속은 하지 않았다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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