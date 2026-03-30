연 5%대 금리로 저가매수 자금은 물론 신용미수대환까지

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

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◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

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○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

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