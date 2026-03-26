박홍근 기획예산처 장관이 26일 오후 대전 유성구 대전 스타트업 파크에서 주재한 '청년 창업·일자리 간담회'에서 발언을 하고 있다. 기획예산처 AD 원본보기 아이콘

박홍근 기획예산처 장관이 취임 첫 행보로 청년 일자리 현장을 찾아 "올해 안으로 청년의 삶을 실질적으로 바꾸는 중장기 전략을 발표하겠다"고 밝혔다.

박 장관은 취임 다음날인 26일 대전 스타트업 파크에서 청년들과 간담회를 하고 청년 일자리·창업 현장을 점검하며 이같이 밝혔다.

박 장관은 "이번 추가경정예산(추경)안 편성에서 가장 중요한 것은 일자리고, 일자리 중에서도 고용률이 고령층에게 역전되고 쉬었음도 늘어난 청년층이 중요하다"고 지적했다.

그는 "일자리는 단순한 고용지표나 숫자의 문제가 아닌 우리 경제의 성적표이자 국민생활 안정과 복지의 출발점"이라며 "인공지능(AI) 대전환 등에 따른 일자리 재편으로 청년의 취·창업 기회가 감소하고 우리 경제 미래의 어려움으로 이어질 수 있다"고 우려했다.

또 "청년의 문제는 개인 노력이나 능력에 맡길 일이 아닌 사회 구조적·국가적 문제로 접근해야 한다"며 "일자리나 창업 등으로 미래를 꿈꾸는 분들의 이야기를 듣고 함께 머리를 맞대고 싶다"고 강조했다.

이어 "더 나은 미래를 만들기 위해서는 청년들이 마음껏 일할 수 있는 환경이 조성되어야 한다"며 "이를 위해 교육·취업·주거 전반에서 기회의 접근성을 확대하고, 촘촘한 사회 안전 매트 구축을 뒷받침하는 등 '따뜻하고 유능한 재정'을 실현할 것"이라고 말했다.

청년들은 비공개 간담회에서 노동시장 진입 지원 프로그램 확대, 지방 특화 창업 지원, 창업 스케일업과 재도전을 위한 생태계 조성이 필요하다고 요청했다.

박 장관은 "이번 추경에 반영할 수 있는 것은 반영하고, 그렇지 못한 건의 사항은 본예산에 반영하겠다"고 말했다.

그는 민간 기업 중심의 일자리 창출을 통한 일 경험 기회 확대, 누구나 혁신 창업가로 도전할 수 있는 사업화 지원 강화, 실패 시 재도전할 수 있는 재창업 교육·자금 지원 등에 힘을 쏟겠다고 했다.

지방에서도 원하는 일자리를 얻을 수 있도록 비수도권 중소기업 취업 청년에 대한 인센티브 등 지방 우대 지원도 확대하겠다고 강조했다.

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박 장관은 "청년들이 변화를 스스로 체감하는 정책을 마련하기 위해 현장의 목소리에 귀 기울여 '살아있는 정책과 예산'으로 화답하겠다"며 "한 세대 앞을 내다보는 시야에서 청년들이 살아갈 미래 삶의 모습을 실질적으로 바꾸어 나가는 중장기 전략을 올해 안으로 발표하겠다"고 예고했다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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