300명 조직으로 세 결집

26일 선거대책위원회를 구성하면서 본격적인 선거전에 뛰어든 우 예비후보. 우승희 영암군수 예비후보 선거사무실 제공 AD 원본보기 아이콘

우승희 더불어민주당 영암군수 예비후보가 대규모 경선 조직을 출범시키며 본격적인 세 결집에 나섰다.

우승희 예비후보는 26일 영암읍 후보 선거사무실에서 '더 큰 영암 캠프' 경선대책위원회를 발족하고 1차 위원 임명을 진행했다고 밝혔다.

이번 경선대책위원회는 상임선대위원장과 공동선대위원장, 상임본부장, 공동본부장, 고문, 자문위원, 후보 직속위원회, 특별위원회, 조직본부, 특보단, 법률지원단 등 약 300여 명 규모로 구성됐다.

캠프 측은 "각계각층 인사들의 자발적 참여가 이어지며 세대 통합형 조직이 구성됐다"며 "당내 인사를 비롯해 학계와 현장 전문가, 전직 군·도의원, 전직 조합장, 지난 대선 이재명 대통령후보 선대위 인사들이 대거 참여한 것이 특징"이라고 설명했다.

상임선대위원장은 신락현 전 영암군의회 의장이 맡았으며, 공동선대위원장은 김연일 전 영암군의회 의장, 조정기 전 영암군의회 의장, 류선열 전 영암군의회 부의장, 강우석 전 전남도의원이 각각 맡아 조직을 이끈다.

우승희 예비후보는 "이번 경선대책위 출범은 더 큰 영암으로 나아가기 위한 군민 통합의 출발점"이라며 "각 분야를 대표하는 인사들과 함께 '인구 10만, 예산 1조 영암시대'를 반드시 열어가겠다"고 강조했다.

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한편 '더 큰 영암 캠프'는 향후 추가 인선을 통해 조직을 확대하고, 현장 중심의 정책 선거를 기반으로 본격적인 경선 체제에 돌입할 계획이다.

호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



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