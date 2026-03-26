미국 백악관이 이란 전쟁으로 미뤄둔 미·중 정상회담을 올해 5월 개최할 것이라고 발표한 가운데, 중국 정부는 "소통을 유지하고 있다"고 밝혔다.

26일 린젠 중국 외교부 대변인은 브리핑을 통해 '5월14~15일 정상회담이 열릴 것'이라는 백악관 발표에 대해 "정상 외교는 중미 관계에서 대체 불가능한 전략적 지도 역할을 한다"며 "중미 양국은 트럼프 대통령의 방중 사안에 관해 소통을 유지하고 있다"고 했다.

트럼프 대통령의 방중은 당초 이달 31일부터 다음 달 2일까지로 잡혀있었지만, 미국과 이란의 전쟁으로 트럼프 대통령이 "한 달 정도 (일정) 연기를 요청했다"고 전한 바 있다.

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한편 이날 린 대변인은 미국과 이란의 협상 상황을 중국이 파악하고 있는지를 묻는 말에 "급선무는 평화를 위한 대화를 적극적으로 촉진하고, 평화의 기회를 잡아 휴전을 추동하는 것"이라며 "각국은 응당 진정으로 의미 있고 성의 있는 평화 협상 시작을 위한 조건을 창출해야 한다"고 했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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