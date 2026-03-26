26일 주주총회 통해 신임 대표 확정

공영홈쇼핑은 이일용 전 홈앤쇼핑 대표를 신임 대표이사로 선임했다고 26일 밝혔다.

이일용 공영홈쇼핑 신임 대표 AD 원본보기 아이콘

공영홈쇼핑은 지난해 12월 임원추천위원회를 통해 모집공고를 내고 신임 대표이사 모집 절차를 시작했다. 서류 심사와 면접 심사를 거쳐 이날 주주총회에서 이일용 신임 대표이사를 확정했다. 대표이사 임기는 3년이다.

이 신임 대표는 한양대학교 행정학과를 졸업하고 한국방송통신대학원에서 경영학을 전공했다. 현재 호서대학교 벤처대학원에서 벤처투자금융학과 박사 과정을 밟고 있다.

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롯데홈쇼핑 지원본부·방송본부 본부장, 롯데쇼핑 이커머스사업부 영업본부장, 홈앤쇼핑 영업부문 부문장을 거쳐 대표이사를 지낸 바 있다. 홈쇼핑 분야 영업, 방송, 지원 분야를 두루 거친 업계 전문가다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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