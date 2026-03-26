내달 27일부터 30일에 걸쳐 매입 예정

주주총회서 향후 전략 발표

TR부문 안정적 수익성 확보

호텔부문 지속가능 성장 기반 마련

호텔신라 호텔신라 close 증권정보 008770 KOSPI 현재가 41,950 전일대비 750 등락률 -1.76% 거래량 162,619 전일가 42,700 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) "구찌 자켓과 함께 든 저 핸드백 어디꺼죠?"…이부진 주총 패션도 '완판각' "실적 부진 무겁게 인식"…이부진 호텔신라 사장, 6연임 성공 전 종목 시세 보기 는 이부진 대표가 200억원 규모의 주식을 장내 매수한다고 26일 공시했다.

이 대표는 다음 달 27일부터 총 30일에 걸쳐 주식을 매입할 예정이다. 또 회사의 운영총괄직을 수행하고 있는 한인규 사장도 지난 23일 2억원 규모의 주식을 장내 매수했다.

이부진 호텔신라 대표. 호텔신라 제공 AD 원본보기 아이콘

호텔신라 관계자는 "경영진의 주식 매입은 주가 부양과 주주 가치 제고에 대한 의지를 표명한 것"이라며 "책임 경영을 실천하고 주주 신뢰를 강화하며 기업 가치를 높이는데 더욱 노력할 것"이라고 말했다.

앞서 이 대표는 지난 19일 호텔신라 정기 주주총회에서 경영 실적과 향후 전략을 발표하면서 "TR(면세) 부문은 사업체질 개선을 통해 안정적인 수익성을 확보하고, 호텔부문은 브랜드 경쟁력을 기반으로 지속가능한 성장 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

호텔부문은 2014년 신라스테이를 개장한 이래 현재 21개 프로퍼티를 운영 중이고, 브랜드 경쟁력을 기반으로 호텔사업 확장과 함께 사업영역을 확대해 지속가능한 성장 기반을 마련할 계획이라고 회사 측은 설명했다.

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이 관계자는 "TR부문은 코로나19 이후 업황 악화로 실적이 부진한 가운데 사업구조 개선, 운영 효율화, 리스크 관리를 축으로 안정적인 수익 기반을 확보를 위해 노력하고 있다"며 "올해부터 그 효과가 가시적으로 나타날 것으로 기대한다"고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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