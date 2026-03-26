뜨개·독서·쉼 결합 '소셜 웰니스' 선도

사전모집 조기 마감 '폭발적 반응'

체류형 관광·지역경제 생태계 구축

순천만국가정원이 최신 라이프스타일 트렌드를 반영한 '가든멍' 프로그램으로 Z세대와 관광객의 폭발적인 호응을 이끌어내며, 대한민국 웰니스 관광의 새로운 유형을 제시하고 있다.

순천만국가정원 가든멍 포스터. 순쳔시 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 사람들과의 교류를 통해 신체적·정신적 건강을 함께 추구하는 '소셜 웰니스'가 새로운 트렌드로 자리 잡은 가운데, 순천시는 이를 정원 콘텐츠와 접목된 차별화된 프로그램을 선보이며 주목받고 있다.

오는 28일과 29일 순천만국가정원 개울길광장 일원에서 열리는 '가든멍'은 뜨개질과 독서에 '멍(쉼)'을 더한 감성형 웰니스 프로그램으로, 각각 '뜨개멍'과 '글멍'으로 나뉘어 진행된다. 특히 사전모집 200명이 순식간에 마감될 정도로 높은 관심을 입증하며 흥행 기대감을 한껏 높이고 있다.

'뜨개멍'은 100인이 함께하는 뜨개질 프로그램을 중심으로 뜨개실 나눔, 작품 자랑, 소통형 수다방 등 참여형 콘텐츠로 구성되며, '글멍'은 100권 큐레이션 도서, 교환 독서, 문장 필사, '100개 문장 숲' 등 감성적 독서 경험을 제공한다.

단순한 체험을 넘어 지역경제와 연결되는 점도 눈길을 끈다. 참가비 일부를 순천사랑상품권으로 환급해 방문객의 소비가 자연스럽게 지역 상권으로 이어지도록 설계, 정원과 도시가 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어냈다.

이번 '가든멍'은 정원을 단순 관람 공간에서 벗어나 사람과 사람이 연결되고, 경험이 지역으로 확장되는 '체류형 웰니스 플랫폼'으로 진화시키는 플랫품이 될 것으로 기대된다.

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시 관계자는 "정원에서의 경험이 사람을 연결하고, 다시 지역으로 이어지는 선순환 흐름을 만드는 것이 이번 프로그램의 핵심"이라며 "앞으로도 트렌드를 선도하는 정원 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 순천만국가정원을 대한민국 대표 웰니스 관광지로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



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