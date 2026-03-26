정부, 中企 기술탈취 근절 위한 '범정부 신문고' 개설

원스톱 지원체계로 고도화

중소기업 기술탈취 근절 범정부 대응단이 중소기업 기술탈취 피해에 신속히 대응하고 기관 간 협력을 강화하기 위해 '중소기업 기술탈취 신문고 출범식 겸 확대 범정부 대응단 간담회'를 개최했다고 26일 밝혔다.

중소기업 기술탈취 신문고는 피해기업이 보다 쉽고 신속하게 신고하고 적절한 지원을 받을 수 있는 범부처 합동 신고·상담 창구로, 지난 1월 출범했던 범정부 대응단의 첫 번째 협업 결과물이다. 당초 하반기에 신설할 예정이었으나, 관계 기관이 힘을 모아 조기 출범했다.

정부는 그간 기술침해 관련 신고·상담 창구가 부처별로 제각기 운영되면서 피해기업이 겪었던 혼란이 해소될 것으로 기대하고 있다. 정부는 앞으로도 신문고 플랫폼이 신고·상담, 지원사업 신청, 조사·수사 연계까지 가능한 '원스톱' 지원 체계가 되도록 고도화할 계획이다.

이어진 '확대 범정부 대응단 간담회'에서는 중소벤처기업부·공정거래위원회·지식재산처·경찰청 등 정부 부처와 중소기업 협·단체, 전문가, 중소기업 등 민간 관계자들이 모여 새 정부 출범 이후 기술 보호 관련 성과와 사례들을 공유하고 전문가·기업 정책제언에 대한 개선방안을 논의했다.

한성숙 중기부 장관은 "중소기업의 기술이 보호받는 공정한 시장 질서 확립을 위해 범정부의 모든 역량을 결집해 기술탈취를 반드시 근절하겠다"고 말했다.

AD

주병기 공정위원장은 "관계 부처와의 협업을 공고히 해 기술탈취 근절을 위한 법 집행을 지속해서 강화하는 한편 가해 기업에 대한 제재 강화와 피해기업의 입증책임 완화 등 제도 개선을 더욱 속도감 있게 추진하겠다"고 했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>