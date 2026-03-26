강남구 낙폭 올해 최대

고가 단지 조정 흐름 뚜렷

매매 약세 강남권도 전세는 상승

서울 아파트 매매가격 오름폭이 8주 만에 확대됐다. 다만 이를 끌어올린 건 노원·구로구 등 중저가 지역이고, 강남구는 오히려 낙폭이 올해 들어 가장 컸다.

한국부동산원이 26일 발표한 3월 4주(23일 기준) 주간 아파트가격동향 자료를 보면, 서울 아파트 매매가격은 한 주 전보다 0.06% 올랐다. 지난주 상승률은 0.05%였다. 올해 들어 지난 1월 넷째 주 0.31%로 고점을 찍은 뒤 7주 연속 상승세가 둔화하다 이번주 소폭 올랐다.

광교 아파트단지. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

강북·서남권 등 중저가 지역이 서울 전체 수치를 끌어올렸다. 노원구(0.23%)가 상계·중계동 중소형 아파트를 중심으로 서울 자치구 중 가장 많이 올랐고, 구로구(0.14%→0.20%), 성북구(0.20%→0.17%), 은평구(0.15%→0.17%), 강서구(0.14%→0.17%) 등도 역세권 대단지 위주로 상승했다. 강북 14개 구 전체로는 0.12% 올라, 강남 11개 구(0.01%)와 10배 넘게 벌어졌다.

강남구(-0.13%→-0.17%)는 압구정·개포동 위주로 5주째 내림세가 이어졌고, 서초구(-0.15%→-0.09%)는 반포·방배동, 용산구(-0.08%→-0.10%)는 이촌·한남동 일대에서 낙폭이 확대됐다. 지난주에 이어 성동구(-0.01%→-0.03%)와 동작구(-0.01%→-0.04%)도 마이너스를 기록했다. 서울에서 아파트값이 떨어지는 자치구는 강남 3구에 용산·강동·성동·동작까지 모두 7곳이다. 한국부동산원은 이번주 서울 아파트 매매 시장에 대해 "주요 단지를 중심으로 국지적 상승 거래가 발생하는 지역과 부동산 시장 상황을 관망하는 분위기를 보이는 지역이 혼재했다"고 분석했다.

경기도에서도 안양 동안구(0.40%→0.48%)와 구리시(0.19%→0.25%), 용인 수지구(0.29%→0.24%) 등 실수요가 뒷받침되는 지역은 강세를 보인 반면, 과천시(-0.06%→-0.11%)는 6주째 하락했고 이천시(-0.13%→-0.14%)와 광주시(-0.08%→-0.12%)도 약세를 이어갔다. 인천은 전주 보합에서 이번 주 0.01% 하락으로 전환했다.

전국 아파트 매매가격은 지난주 대비 0.03% 올랐다. 수도권은 전주와 같이 0.05% 상승했고, 지방(보합)은 전주 변동이 없었다.

3월 넷째 주 기준 시도별 아파트 매매가격지수 변동률. 한국부동산원 원본보기 아이콘

전국 아파트 전세가격 역시 지난주 대비 0.10% 상승했다. 전세의 경우 수도권이 0.13%, 서울이 0.15%, 지방이 0.06% 각각 올랐다.

서울은 전주(0.13%)보다 오름폭이 확대됐다. 매매가격이 떨어지는 강남권에서도 전세는 올랐다. 강남 11개 구 전세가격은 0.13% 상승했는데, 송파구(0.07%→0.20%)가 잠실·방이동 주요 단지 위주로, 서초구(0.17%→0.17%)가 잠원·서초동 위주로, 구로구(0.27%→0.23%)가 개봉·고척동 역세권 위주로 올랐다.

경기도 아파트 전셋값은 지난주 대비 0.13% 상승했다. 화성시 동탄구는 영천동과 청계동의 중간 크기 아파트 위주로 0.40% 크게 올랐다. 광명시는 광명동과 일직동 대단지 위주로 0.34% 상승했고, 용인 기흥구는 언남동과 상갈동 위주로 0.29% 올랐다.

반면 이천시는 안흥동과 부발읍 위주로 0.17% 떨어졌고, 과천시는 별양동과 중앙동 주요 아파트 단지 위주로 0.16% 하락했다.

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전국 181개 시군구 가운데 전세가격이 오른 곳은 155개로 전주(147개)보다 8곳 늘었다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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