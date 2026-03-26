신한은행, 非수도권 기업에 1230억 보증 지원

신한은행은 26일 비수도권 기업에 대한 금융지원을 강화하기 위해 1230억원 규모의 보증 공급을 추진한다고 26일 밝혔다.

이와 관련해 신한은행은 신용보증기금과 '지역특화 생산적 금융 확대 및 성장회복을 위한 금융지원 협약'을 체결했다.

이번 협약은 비수도권에 본사 또는 사업장을 둔 기업의 회복과 도약을 지원하기 위해 추진됐다. 정부의 국가균형성장 정책 방향에 맞춰 지역 산업의 자생력을 높이기 위한 것이다.

신한은행은 이번 협약을 통해 총 1230억원 규모의 보증 공급을 추진하고, 보증료를 추가 지원해 기업의 금융비용 부담을 낮출 계획이다. 보증비율 우대와 보증료 감면을 통해 자금조달 여건을 개선하고, 기업의 안정적인 투자와 고용 확대를 뒷받침하기로 했다.

지원 대상은 지역주력산업기업, 지역협력산업기업, 지방이전 중소기업, 지역코어기업 등이다.

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신한은행 관계자는 "지역거점기업에 대한 선제적 금융지원으로 지역경제의 회복력과 성장 기반을 강화하는 데 초점을 맞췄다"며 "비수도권 기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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