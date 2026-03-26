재난·국방·항공 활용 확대…통신 주권 확보 필요성 커져

독자망 구축 타당성·국제협력 방안 검토

정부가 차세대 통신 인프라인 저궤도 위성통신망 구축 검토에 착수했다. 글로벌 경쟁이 본격화되는 가운데 통신 주권과 안보 대응 역량을 동시에 확보하겠다는 것이다.

과학기술정보통신부를 비롯해 국방부, 방위사업청, 우주항공청은 26일 '저궤도 위성통신 검토 TF'를 발족했다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 우주 위성통신체계 상상도. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

저궤도 위성통신은 지상망이 닿지 않는 지역에서도 고속·저지연 통신이 가능한 인프라로, 재난 대응과 국방, 해상·항공 등 다양한 분야에서 활용도가 빠르게 높아지고 있다. 글로벌 기업과 주요국 간 시장 선점 경쟁이 치열해지면서 전략적 중요성도 커지고 있다.

정부는 해외 의존도를 낮추고 산업 생태계를 육성하기 위해 저궤도 위성통신망 확보 필요성이 커졌다고 보고 있다. 군 역시 미래 전장 환경에 대비해 위성통신 체계 고도화를 추진 중이다.

독자망 구축까지 검토…"산업·안보 핵심 인프라"

TF는 저궤도 위성통신망 구축 타당성과 국제협력 방안, 운영 전략 등을 검토할 계획이다. ▲수요 ▲기술 역량 ▲비용 및 편익 ▲운영 방식 등을 점검하고, 민간 전문가 자문을 통해 정책·기술 검토를 병행한다.

정부는 초기 상용망 활용을 검토하면서 중장기적으로 독자망 구축까지 염두에 둔 단계적 접근을 추진할 방침이다.

최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "타당성 검토는 향후 정책과 기술개발 전략의 기초가 되는 중요한 과제"라고 말했다.

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정부는 이번 TF 논의를 바탕으로 정책 방향과 사업 추진 전략을 구체화할 계획이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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