플랫폼·글로벌 총괄 조직 신설…공동대표가 직접 이끈다

카카오엔터테인먼트가 고정희·장윤중 공동대표의 새로운 리더십 체제를 맞아 IP와 플랫폼의 시너지를 고도화하고 글로벌 팬덤 확장에 나선다.

카카오엔터테인먼트는 25일 정기 주주총회와 이사회를 통해 대표이사 선임 절차를 마무리하고 고정희·장윤중 공동대표 체제를 공식 출범했다고 26일 밝혔다.

카카오엔터테인먼트는 25일 정기 주주총회와 이사회를 통해 대표이사 선임 절차를 마무리하고 고정희(왼쪽)·장윤중 공동대표 체제를 공식 출범했다고 26일 밝혔다. 카카오엔터테인먼트 AD 원본보기 아이콘

카카오엔터는 플랫폼과 인공지능(AI)을 축으로 한 고정희 신임 공동대표의 서비스 전략과 노하우, 장윤중 공동대표가 가진 IP·글로벌 사업에 대한 인사이트와 네트워크를 결합해 카카오엔터의 글로벌 경쟁력을 강화한다는 목표다.

두 공동대표는 카카오엔터의 사업 운영 체계를 정비하고 각각 플랫폼과 글로벌 사업을 직접 이끈다. 플랫폼 서비스 사업을 총괄하는 CPO(Chief Platform Officer)와 글로벌 사업 확대를 위한 글로벌 그로스 센터를 신설하고, 각각 고정희·장윤중 공동대표가 직접 맡는다.

고정희 공동대표는 CPO를 겸임하며 IP 플랫폼의 혁신과 고도화를 추진한다. 사용자 중심의 서비스 설계와 데이터·AI를 기반으로 멜론, 카카오페이지, 베리즈 등 주요 플랫폼의 서비스 고도화에 집중해 플랫폼의 글로벌 경쟁력을 확보할 예정이다.

장윤중 공동대표는 글로벌 그로스 센터장을 겸임하며 카카오엔터의 글로벌 성장을 이끈다. 뮤직·스토리·미디어 등 IP의 기획, 제작, 유통까지 잇는 IP 비즈니스의 글로벌 경쟁력을 강화하고, IP의 확장과 다각화를 추진한다. 미래 성장을 위한 신사업 기회 발굴에도 직접 나선다.

AD

고정희·장윤중 공동대표는 "카카오엔터테인먼트의 콘텐츠 IP 경쟁력과 엔터에 특화된 플랫폼 역량을 결합해 시너지를 한층 고도화하며 K컬처의 글로벌 팬덤 생태계를 견고하게 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>