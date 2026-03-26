보통주 1주당 700원 현금 및 0.05주 주식배당

동아에스티 동아에스티 close 증권정보 170900 KOSPI 현재가 44,100 전일대비 450 등락률 -1.01% 거래량 10,435 전일가 44,550 2026.03.26 11:51 기준 관련기사 동아ST, AACR 2026서 항암제 연구성과 9건 발표 메타비아, 비만치료제 'DA-1726' 단계적 용량 탐색 위한 임상 1상 파트3 IRB 승인 '동아ST 관계사' 메타비아 "MASH 치료 물질 글로벌 특허 확대" 전 종목 시세 보기 가 정기 주주총회를 열고 배당 확대와 자본구조 개편을 포함한 안건을 확정했다.

26일 서울 동대문구 동아에스티 본사에서 열린 제13기 주주총회 현장. 동아에스티 AD 원본보기 아이콘

동아에스티는 서울 동대문구 본사에서 제13기 정기 주주총회를 개최하고 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 선임 등 총 6건의 안건을 원안대로 의결했다고 26일 밝혔다.

이번 주총에서는 보통주 1주당 700원의 현금배당과 0.05주의 주식배당을 결정했다. 이와 함께 비과세 배당 재원 마련을 위해 300억원 규모의 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입도 의결했다.

지난해 별도 기준 매출은 7451억원, 영업이익은 275억원이다. 정관 변경을 통해 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 감사위원 분리선임 인원을 확대하는 등 지배구조 관련 조항도 정비했다.

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이사 선임 안건에서는 사내이사와 사외이사 신규 선임이 이뤄졌다. 감사위원은 분리선출 방식으로 선임됐다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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