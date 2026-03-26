경기도가 여름철 태풍과 호우로 인한 인명피해를 예방하기 위해 도비 70억원을 투입한다.

경기도는 김성중 경기도지사 권한대행의 지시에 따라 시군과 함께 지하차도, 반지하 주택 등 8개 주요 시설물에 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기능을 도입한 자동 수위 계측기와 침수 감지 알람 장치, 자동차단시설 등을 설치한다고 26일 밝혔다.

사업 대상은 총 8개 분야 1601곳이다.

주요 사업 내용은 ▲지하차도 침수감지 알람장치 105곳 설치 ▲반지하 주택 침수감지알람장치 884가구, 차수판 129가구 설치 ▲공동주택 지하주차장 침수감지알람장치 33단지, 차수판 17단지 설치 ▲하천 산책로 자동차단시설 157곳 설치 ▲야영장 댁내방송 210곳 설치 ▲저수지 자동수위계측기 51곳 설치 ▲급경사지 지표변위계(침하 측정 장비) 15곳 설치 ▲빗물받이 정비 및 준설 등이다.

경기도는 100% 사업비 지원이라는 파격적인 인센티브와 긴급예방사업의 취지가 퇴색되는 일이 없도록 3월중 예산을 교부할 예정이다.

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김성중 경기도지사 권한대행은 "기후위기로 인한 재난성 호우 등 재난양상의 예측이 점점더 어려워지고 있는 상황에서 재난관리 사각지대 최소화와 안정적인 재난대응 체계 구축 등 사전대비가 중요하다"며 "이번 사업을 통해 도민과 관계 공무원이 위험을 인지하지 못하거나 대피하지 못해 발생하는 인명피해를 원천적으로 차단, 올 여름 인명피해 제로화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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