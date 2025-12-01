동국씨엠, 세계 최초 태양광용 초고반사 컬러강판 ‘솔라셀’ 개발

반사율 현존 소재 중 최대 수준 증폭

태양광 효율 극대화… ‘세계 유일’

지붕재 최대 난제 부식 ‘원천 차단’

동국제강 동국제강 460860 | 코스피 증권정보 현재가 8,370 전일대비 60 등락률 +0.72% 거래량 22,696 전일가 8,310 2025.12.01 10:05 기준 관련기사 동국제강그룹, 수능 앞둔 임직원 자녀 응원…장세욱 "땀과 노력 헛되지 않을 것"동국제강, 3분기 영업이익 245억원…전년比 14%↑동국제강그룹, 창업주 대원 장경호 회장 50주기 추모 전 종목 시세 보기 close 그룹 동국씨엠 동국씨엠 460850 | 코스피 증권정보 현재가 5,600 전일대비 180 등락률 +3.32% 거래량 55,815 전일가 5,420 2025.12.01 10:05 기준 관련기사 동국제강, 3분기 영업이익 245억원…전년比 14%↑"10년 만에 되찾은 사옥"…동국제강, 페럼타워 6451억원에 재매입동국제강 '일부 반등', 동국씨엠 '적자전환'…철강업계 실적 부담 지속 전 종목 시세 보기 close 은 독자 개발한 3원계 고내식 도금기술을 기반으로 세계 최초 태양광 전용 초고반사(超高反射) '솔라셀 컬러강판'(Solar cell PCM)을 개발했다고 1일 밝혔다.

동국씨엠 ‘솔라셀 컬러강판’ 제품사진. 컬러강판이 표면에 반사되는 모습을 연출했다. 동국씨엠 AD 원본보기 아이콘

동국씨엠은 ▲신재생에너지(태양광) 확대 기조 및 ▲지붕 설치 조건 ▲태양광 패널의 양면형 전환 추세 등을 고려해 지붕재로 활용되는 컬러강판 표면 반사율을 높일 경우 양면형 태양광 모듈의 발전 효율을 개선 시킬 수 있겠다고 판단한 끝에 1년간의 연구개발을 거쳐 기존 대비 반사율을 극대화한 제품을 개발했다. 지붕에서 반사되는 태양광을 양면형 패널 후면에 더 많이 전하는 원리다.

기존 소재의 빛 총 반사율(TSR)이 50~60 수준에 그친다면, 동국씨엠 솔라셀 컬러강판은 빛 총 반사율을 80~85 수준까지 높였다. 현존하는 지붕재용 건축 자재로서는 구현할 수 없는 수준이며, 적용 시 양면형 태양광 모듈 기준 발전 효율이 30% 향상된다.

특히 지붕재의 가장 취약한 부분인 부식을 개선해 차별점을 더했다. 지붕은 고온·고습·자외선·응결·산성비 등 가혹한 환경에 직접 노출되며, 샌드위치 패널 철판 내측에 주로 활용되는 글라스울 소재는 절연(온도유지) 과 불연(화재방지)에 강하나 습기에 취약해 철판 사이로 비나 눈이 스며들 경우 부식이 빠르게 일어날 수 있다.

동국씨엠은 3원계 SLX(Soft-GLX) 도금 기술을 접목하고 아연-알루미늄-마그네슘 비율 정밀 조정과 특수 공정을 통해 일반 갈바륨강판 대비 2배 이상 내부식성을 확보했다. 가공성도 2배 이상 개선해 절곡 가공을 거쳐도 소재 손상이 없다. 동국씨엠 SLX 기술은 현재 한국·일본 및 주요 수출국가 국제 특허 출원을 완료했다. 도료층는 20년, 도금층은 30년간 품질이 유지된다.

동국씨엠은 추가로 '이층구조설계'를 적용해, 태양광이 닿는 강판 전면과 글라스울이 닿는 후면을 달리 설계해 부식 차단 기능을 향상했다.

최우찬 동국씨엠 기술연구소장은 "극한 환경에서도 압도적 반사율과 내부식성을 자랑하는 차세대 프리미엄 소재로 TSR 증가에 따라 지붕 온도가 낮아지는 쿨 루핑(Cool Roofing) 등 에너지 절감 효과까지 거둘 수 있다"며 "전 세계 태양광 시장 확산, 양면형 모듈 증가, RE100 등 정책 가속화에 따라 향후 태양광·친환경 건축 분야 핵심 소재로 자리 잡을 것으로 전망한다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>