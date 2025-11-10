동국제강그룹, 수능 앞둔 임직원 자녀 응원…장세욱 "땀과 노력 헛되지 않을 것"

장 부회장 격려 편지 담긴 선물 전달

2017년부터 9년째 매해 수능 응원

동국제강 동국제강 460860 | 코스피 증권정보 현재가 8,400 전일대비 210 등락률 +2.56% 거래량 39,562 전일가 8,190 2025.11.10 09:58 기준 관련기사 동국제강, 3분기 영업이익 245억원…전년比 14%↑동국제강그룹, 창업주 대원 장경호 회장 50주기 추모[클릭 e종목]"동국제강, 하반기 이익 개선 기대" 전 종목 시세 보기 close 그룹이 2026년도 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 임직원 자녀 133명에게 응원 선물과 장세욱 부회장 격려 편지를 전했다.

동국제강그룹 임직원이 10일 수능을 앞둔 임직원 자녀에 전할 응원 선물과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 동국제강 AD 원본보기 아이콘

동국제강그룹은 10일 수능 응원 선물로 보온 텀블러와 기프트카드, 쿠키, 장 부회장 편지가 담긴 선물을 임직원에게 전달했다고 10일 밝혔다. 장 부회장은 편지에서 "긴 시간 꿈을 향해 걸어온 여러분의 노력에 존경과 박수를 보낸다"며 "땀과 노력은 헛되지 않을 것"이라고 썼다. 나아가 "긴장하지 말고 그간 갈고닦은 실력을 맘껏 펼치시길 바란다"며 "진심으로 응원한다"고 했다.

동국제강그룹은 가족 친화 경영 일환으로 2017년부터 9년째 매해 수능을 앞둔 임직원 자녀를 대상으로 응원 선물을 전해왔다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>