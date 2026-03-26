파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 이번 주 열리는 유럽연합(EU) 재무장관 회의에 참석해 중동 전쟁에 따른 대응책 마련을 논의한다.

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 25 일본 도쿄의 총리 관저에서 열린 회담에 앞서 다카이치 사나에 일본 총리를 기다리고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

블룸버그통신은 EU 고위 관계자를 인용하며 비롤 사무총장이 27일 화상으로 진행되는 긴급회의에서 브리핑을 진행할 예정이라고 보도했다. 이번 회의는 전쟁이 에너지 시장과 경제에 미치는 영향을 평가하고, 구제 조치를 보다 효과적으로 조율하기 위해 긴급히 소집됐다.

호르무즈 해협 봉쇄로 에너지 수급이 불안정해지자 유럽 국가들은 경제 전망치를 하향 조정하고 있다. 각국 정부는 기업과 서민들을 위한 지원책 마련에 나섰다. EU 기구들은 회원국들의 재정 여력이 한정적인 만큼 지원 비용 최소화를 권고하고 있다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 지난주 에너지 가격 급등에 대응하는 정부 지원이 과도해서는 안 된다고 경고한 바 있다.

라가르드 총재는 "집행위원회는 건전한 공공 재정을 유지하면서 유로존 경제를 강화해야 할 시급한 필요성을 강조한다"며 "에너지 가격 충격에 대한 모든 재정적 대응은 한시적이고, 대상이 명확하며, 맞춤형이어야 한다"고 말했다.

익명을 요구한 EU 고위 관계자는 블룸버그통신에 "2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시 시행됐던 지원책들은 목표가 불분명하고 장기화됐다"며 "이번에는 더욱 정교한 공조 체계를 구축하기를 바란다"고 전했다.

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현재 구체적인 위기 대응에 나선 국가로는 이탈리아가 있다. 조르자 멜로니 이탈리아 정부는 지난주 연료에 대한 유류세를 한시적으로 인하하고 민생을 위한 추가 지원 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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