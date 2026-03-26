부상에도 실리콘밸리 찾아 회동 가진 최태원

1년 6개월만에 SNS에 게시물 올려

젠슨 황·저커버그·피차이·손정의 등 사인 담겨

SK하이닉스, AI 협력 이어 美 상장 본격화

최태원 SK그룹 회장이 손목 부상으로 착용했던 깁스에 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들이 남긴 응원 메시지를 공개했다. 업계에서는 이를 단순한 일상 공유를 넘어 인공지능(AI) 반도체 협력 관계를 상징적으로 드러낸 장면으로 해석하고 있다.

25일 최 회장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "출장 때마다 빨리 회복하라고 사인해 준 친구들 덕분에 깁스와 정이 들었다"며 관련 사진을 공유했다.

업계에서는 최 회장이 부상에도 불구하고 직접 현장을 찾은 배경 역시 고객사와의 신뢰를 공고히 하기 위한 행보로 보고 있다. 마크 저커버그 메타 CEO가 깁스에 사인하는 모습. 최태원 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

그가 게재한 사진에는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO, 손정의 소프트뱅크그룹 회장 등이 깁스에 직접 서명하거나 응원 문구를 남기는 모습이 담겼다. 최 회장의 부상은 지난달 자녀와 테니스를 치던 중 손목에 금이 간 것으로 알려졌다. 약 8주간 깁스를 착용한 상태로 미국 실리콘밸리와 시애틀을 방문한 그는 주요 기업들과의 만남을 이어갔다.

최태원 SK그룹 회장이 손목 부상으로 착용했던 깁스에 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들이 남긴 응원 메시지를 공개했다. 최태원 인스타그램 원본보기 아이콘

이번 출장에서 최 회장은 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 반도체 공급 및 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 최근 AI 확산으로 HBM 수요가 급증하면서 글로벌 공급 부족 현상이 심화하고 있으며, 엔비디아·구글·메타 등 주요 기업들은 안정적인 메모리 확보를 위해 공급사와의 협력을 강화하고 있다.

최태원 SK그룹 회장이 손목 부상으로 착용했던 깁스에 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들이 남긴 응원 메시지를 공개했다. 순다르 피차이 구글 CEO, 손정의 소프트뱅크그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등이 깁스에 직접 서명하거나 응원 문구를 남겼다. 최태원 인스타그램 원본보기 아이콘

업계에서는 최 회장이 부상에도 불구하고 직접 현장을 찾은 배경 역시 고객사와의 신뢰를 공고히 하기 위한 행보로 보고 있다. 특히 깁스에 남겨진 글로벌 CEO들의 서명은 단순한 응원을 넘어 AI 반도체 공급망 파트너십을 상징적으로 보여주는 장면이라는 평가다. 이와 더불어 SK하이닉스는 미국 증시 상장을 위한 절차에도 본격 돌입했다. SK하이닉스는 미국 주식예탁증서(ADR) 발행을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 지난 24일 비공개로 제출했다고 밝혔다.

ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 대체 증권으로, 상장이 성사될 경우 글로벌 투자자 접근성이 크게 확대되고 국외 자본 유입이 가속화될 것으로 기대된다. SK하이닉스는 올해 안으로 상장을 마무리한다는 목표다. 다만 공모 규모와 방식, 일정 등은 아직 확정되지 않았으며, SEC 심사 결과와 시장 상황, 수요예측 등을 종합적으로 고려해 최종 상장 여부를 결정할 방침이다.

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업계에서는 이번 상장 추진을 글로벌 반도체 경쟁 심화 속 투자 재원을 확보하고, 세계 최대 자본시장인 미국에서 투자 저변을 확대하기 위한 전략으로 보고 있다. SK하이닉스 관계자는 "향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내 재공시를 통해 상세 내용을 밝힐 예정"이라고 밝혔다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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