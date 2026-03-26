서울시, 신속통합기획 선정부터 완료까지 전체 정보 공개…플랫폼 구축

서울시는 신속통합기획(신통기획) 관련 정보를 쉽게 확인할 수 있는 온라인 플랫폼 신통기획 온라인 아카이브를 공개한다고 26일 밝혔다.

해당 플랫폼은 27일 공개되는데 대상지 선정부터 기획 완료까지 신통기획 전 과정을 담고 있다.

신통기획은 주민·전문가·시가 협력해 정비사업의 절차를 단축하고, 사업지별 맞춤형 기획을 통해 사업 속도를 높이는 공공정비 지원계획이다. 2021년 최초 도입한 이후 현재는 법제화돼 전국으로 확산되고 있다.

그간 신통기획 관련 정보는 시 홈페이지와 도시공간포털, 정비사업 정보몽땅 등을 통해 일부 정보를 확인할 수 있었다. 하지만 정책 소개 중심으로 구성되어 대상지별 기획 내용을 종합적으로 파악하기에는 한계가 있었다.

주민간담회, 설명회, 보도자료 등을 통해 기획 내용을 전달해 왔으나, 시간과 공간의 제약으로 인해 단발성 정보 제공에 그쳐 시민들이 상시로 정보를 확인하기 어려운 상황이었다.

시는 이를 보완하기 위해 지난 2월 서울도시건축전시관에 '주택정책소통관'을 개관하고 오프라인 홍보를 강화해 왔다.

또 이번에 공개되는 신통기획 온라인 아카이브는 시가 직접 기획·완료한 총 87개 대상지의 기획 의도, 추진 현황, 세부 내용, 참여자 등 전 과정을 체계적으로 정리해 제공한다.

특히 대상지별 기획 내용을 영상과 함께 제공해 보다 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다. 향후에도 신규 대상지의 기획이 완료될 때마다 관련 내용을 지속적으로 업데이트할 계획이다

아카이브는 ▲신통기획 소식 ▲정책정보 ▲대상지 아카이브 ▲자료실 등 4개 카테고리로 구성된다.

시는 신통기획에 대한 시민 관심이 높아지고 있는 점을 고려해, 이번 온라인 아카이브를 시작으로 콘텐츠를 지속적으로 확충해 나갈 계획이다.

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안대희 서울시 도시공간본부장은 "서울 전역에서 신통기획이 활발히 추진되고 있는 만큼, 대상지별 기획이 완료되는 대로 아카이브에 상시 공개하고 제도 개선 사항도 지속적으로 업데이트할 계획"이라며 "시민 누구나 언제 어디서든 신통기획 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 해 정책에 대한 이해와 참여를 높이고, 양방향 소통 기반의 도시주택 정책을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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