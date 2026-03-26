코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승
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삼성전자·SK하이닉스, 하락 출발
코스닥 시총 상위는 대부분 상승
26일 코스피가 5600선 아래로 떨어지며 장을 시작했다. 코스닥은 강보합으로 출발했다.
이날 오전 9시8분께 코스피지수는 전장 대비 1.21% 내린 5572.75에 거래되고 있다. 전날 5642.21로 장을 마감했는데 5600선을 내준 것이다.
연합뉴스
개인은 7036억원 순매수하고 있다. 외국인은 3609억원, 기관은 3116억원 순매도하고 있다.
업종별로는 대부분 하락세다. 보험(-2.75%), 전기·전자(-2.28%), 제조(-1.70%), 증권(-1.41%), 전기·가스(-1.22%) 유통(-1.19%), 건설(-1.75%), 금융(-1.08%), 부동산(-1.02%) 등이다. 제약(+1.13%), 통신(+0.17%), 금속(+0.28%) 등 일부 업종은 상승 중이다.
시가총액 상위 종목은 혼조세다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 183,650 전일대비 5,350 등락률 -2.83% 거래량 7,442,340 전일가 189,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 AI 투자 사이클 다시 돌아오나? 투자금이 더 필요하다면 [클릭 e종목]"피에스케이, 고객사 투자 증가 등 수혜로 목표가↑" [2026 재산공개]코스피 활황에 '10억 클럽' 국회의원 14명 (-2.80%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 960,000 전일대비 35,000 등락률 -3.52% 거래량 911,467 전일가 995,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 AI 투자 사이클 다시 돌아오나? 투자금이 더 필요하다면 [클릭 e종목]"피에스케이, 고객사 투자 증가 등 수혜로 목표가↑" [클릭 e종목]"SK스퀘어, 반도체 호황에 주주환원까지…목표가↑" (-3.72%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 494,500 전일대비 6,500 등락률 -1.30% 거래량 190,758 전일가 501,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 현대차, 북미 디자인 총괄에 브래드 아놀드…XRT 전략 주도 산업 현장 화재 한 번에 대표 구속, 수천억 피해까지…'AI 무인 소방'으로 예방 (-1.60%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 389,000 전일대비 5,000 등락률 -1.27% 거래량 52,483 전일가 394,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 [클릭 e종목]"LG엔솔, '매수' 권고…테슬라 유럽 판매 회복 대비해야" 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 (-1.02%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 575,000 전일대비 30,000 등락률 -4.96% 거래량 108,720 전일가 605,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 [클릭 e종목]"SK스퀘어, 반도체 호황에 주주환원까지…목표가↑" SK스퀘어 "AI 신규 투자와 주주환원 지속해 기업가치 제고" SK스퀘어, 내년 초까지 3100억 주주환원…"AI·반도체 중심 '밸류업'" (-3.97%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 102,500 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 517,427 전일가 102,600 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? (-0.49%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 155,600 전일대비 2,300 등락률 -1.46% 거래량 187,399 전일가 157,900 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 기아, '피파 월드컵 2026' 기념 국가별 디스플레이 테마 출시 기아 'EV9 GT', 獨 전기차 비교 평가서 볼보 'EX90' 압도 (-1.77%)는 하락했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,594,000 전일대비 9,000 등락률 +0.57% 거래량 5,572 전일가 1,585,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 삼성바이오로직스, 美디캣위크 참가…글로벌 수주 활동 진행 "파업 예상손실만큼 돈 달라"…삼성바이오 노조, 파업을 협박 카드로 (+1.39%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,402,000 전일대비 2,000 등락률 +0.14% 거래량 33,717 전일가 1,400,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 STX엔진, 한화에어로스페이스에 인도 수출 엔진조립체 공급 STX엔진, 한화에어로스페이스에 방위사업용 수출엔진 공급 (+0.43%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 151,800 전일대비 2,400 등락률 +1.61% 거래량 188,090 전일가 149,400 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 KB금융공익재단, 법무부와 순직·공상 공무원 자녀지원 협약 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" (+0.80%)은 올랐다.
코스닥은 전장 대비 0.22% 오른 1162.08에 거래 중이다. 개인이 2732억원 순매수하는 반면 외국인과 기관은 각각 1627억원, 905억원씩 팔아치우고 있다.
업종별로는 일반서비스(+4.57%), 제약(+2.48%), 종이·목재(+1.22%), 통신(+0.44%) 등은 상승했다. 기계·장비(-1.32%), 전기·전자(-1.05%), 건설(-1.05%), 유통(-0.67%)은 내리고 있다.
시총 상위 종목은 대부분 상승 중이다. 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,161,000 전일대비 46,000 등락률 +4.13% 거래량 83,235 전일가 1,115,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 AI 투자 사이클 다시 돌아오나? 투자금이 더 필요하다면 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 (+4.04%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 398,000 전일대비 39,500 등락률 +11.02% 거래량 359,298 전일가 358,500 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 [특징주]알테오젠, 바이오젠과 라이선스 계약 소식에 10%대 상승 알테오젠, 바이오젠과 8200억대 SC 제형 의약품 개발·라이선스 계약 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 (+10.18%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 150,800 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 231,058 전일가 151,300 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 개별 종목은 물론 ETF도 OK! (+0.07%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 204,500 전일대비 1,500 등락률 +0.74% 거래량 117,423 전일가 203,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 "에코프로비엠 1Q실적 우려보단 양호할 듯"[클릭 e종목] 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 (+1.23%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 187,900 전일대비 15,600 등락률 +9.05% 거래량 391,851 전일가 172,300 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 에이비엘바이오, AACR서 ABL206·ABL209 포스터 발표 (+7.72%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 119,300 전일대비 17,000 등락률 +16.62% 거래량 803,274 전일가 102,300 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 (+11.83%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 216,500 전일대비 3,000 등락률 +1.41% 거래량 128,454 전일가 213,500 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 (+4.68%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 320,500 전일대비 4,000 등락률 +1.26% 거래량 29,179 전일가 316,500 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 (+1.26%) 등이 올랐다. 반면 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 584,000 전일대비 21,000 등락률 -3.47% 거래량 29,763 전일가 605,000 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 (-2.98%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 107,000 전일대비 500 등락률 -0.47% 거래량 113,081 전일가 107,500 2026.03.26 09:26 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 (-0.65%)은 하락했다.
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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.5원 오른 1503.2원에 출발했다.
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