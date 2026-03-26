이억원 금융위원장은 20억



이찬진 금융감독원장의 재산이 총 407억원 규모로 직전 신고보다 22억원 넘게 증가한 것으로 나타났다.

26일 정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 2026년 공직자 정기 재산변동사항에 따르면 이 원장은 본인과 배우자, 장남 명의로 총 407억3228만원의 재산을 신고했다. 이는 직전 신고 대비 22억4353만원 증가한 수준이다. 이 원장의 재산 규모는 이번 공개 대상자 가운데 세 번째로 많았다.

부동산은 본인과 배우자 공동 명의의 서울 서초구 우면동 아파트 2채와 서울 성동구 및 중구 소재 상가 2채 등으로, 총 29억5207만원으로 집계됐다.

이 원장은 지난해 10월 국회 국정감사 당시 강남 아파트 두 채 보유와 관련해 질타를 받은 후 취임 후 한 채를 매각했다. 다만 해당 아파트의 소유권 이전이 올해 초 완료되면서, 이번 재산공개에는 처분 사실이 반영되지 않았다. 매각 과정에서 확보한 자금 일부는 국내 상장지수펀드(ETF)에 투자했다.

예금은 본인 명의의 288억8155만원을 포함해 배우자와 장남 명의를 합쳐 총 348억8534만원으로 신고됐다. 이는 직전 신고액(310억5161만원)보다 38억원 이상 늘어난 규모로, ETF 투자에 따른 증가분이 반영된 것으로 보인다.

반면 증권 재산은 직전 13억6099만원에서 3억9705만원으로 감소했다. 개별 주식과 회사채 매도에 따른 영향으로 풀이된다.

이 밖에도 배우자 명의로 금 ㎏(6억560만원)과 2.3캐럿 다이아몬드 반지·목걸이 등 보석류(1억4100만원)가 신고됐다. 딸의 재산은 독립 생계 유지를 이유로 공개하지 않았다.

이억원 금융위원장은 본인과 배우자, 모친, 장남·장녀 명의로 총 20억4229만원의 재산을 신고했다. 이는 직전 신고보다 2754만원 증가한 수치다.

이 위원장은 서울 강남구 개포동 소재 아파트(13억8130만원)를 본인 명의로 보유하고 있으며, 예금은 본인 1억5930만원을 포함해 가족 합산 6억4931만원으로 나타났다.

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권대영 금융위 부위원장은 본인과 배우자 명의로 총 18억4988만원의 재산을 신고했다. 이는 직전보다 약 1억3000만원 증가한 규모다.

권 부위원장은 본인 명의로 서울 여의도 소재 오피스텔(7억8902만원)과 배우자 명의의 서울 동작구 상도동 아파트 임차권(6억3300만원)을 보유하고 있으며, 예금은 부부 합산 총 4억3356만원으로 집계됐다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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