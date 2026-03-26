서울시, 해외직구 학용품 등 안전성 검사

필통·가방·리코더 등 10개 제품 부적합

해외직구 플랫폼에서 팔린 어린이 키링에서 국내 기준치를 549배 넘는 납이 검출됐다.

서울시는 새 학기를 맞아 중국계 플랫폼 알리 익스프레스와 테무, 쉬인에서 판매 중인 어린이 학용품 등 29개 제품에 대해 안전성 검사를 실시한 결과 10개 제품이 국내 안전기준에 부적합했다고 26일 밝혔다. 부적합 판정을 받은 것은 학용품 6종, 가방 2종, 기타 완구 2종이다.

안전성 조사 부적합 제품 사진. 한국건설생활환경시험연구원 등 AD 원본보기 아이콘

특히 어린이 키링에 달린 종 모형에서 국내 기준치를 549배 초과하는 납이 나왔다. 색연필, 필통 2종, 리코더·멜로디언 등 총 5개에서도 '어린이 학용품'에서는 프탈레이트계 가소제, 납, 카드뮴 등 유해 물질이 다량 검출됐다. 필통 겉면 가죽과 투명 플라스틱에서 프탈레이트계 가소제가 기준치를 초과해 검출된 사례가 있었고, 한 리코더 케이스에서는 국내 기준치의 309.9배에 달하는 프탈레이트계 가소제가 나왔다. 프탈레이트계 가소제는 내분비계 장애를 일으킬 수 있는 물질로 불임 등 생식 기능에 영향을 미친다.

필통과 멜로디언의 지퍼·원단에서는 납이 기준치 대비 최대 17.4배 초과 검출됐다. 멜로디언 케이스에서는 기준치의 9배에 달하는 카드뮴이 나왔다. 겉감의 pH 수치도 기준치를 벗어났다.

연필깎이는 어린이의 손이 쉽게 닿는 부위에 날카로운 끝(칼날 모서리)이 노출돼 물리적 안전기준을 충족하지 못했다.

어린이 책가방 2개 제품에서도 프탈레이트계 가소제, 납 등 유해 물질이 검출됐다. 가방 앞면 캐릭터 가죽에서 프탈레이트계 가소제가 75.9배 초과 검출됐으며 지퍼와 가방끈 조리개에서 납과 카드뮴이 각각 8.2배, 1.2배 초과 검출됐다. 어린이용 스티커에서는 프탈레이트계 가소제와 카드뮴이 각각 55.1배, 6.4배 초과 검출됐다.

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서울시는 이번 검사 결과를 바탕으로 부적합 10개 제품에 대해 해당 온라인 플랫폼에 판매 중단을 요청했다. 시는 오는 5월에는 해외 온라인 플랫폼에서 판매 중인 어린이용 양·우산, 우비, 여름철 섬유제품 등에 대한 안전성 검사를 실시할 예정이다. 시는 새 학기를 맞아 어린이 학용품 수요가 증가하는 만큼, 해외직구 시 제품의 안전기준 충족 여부를 확인해달라고 당부했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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