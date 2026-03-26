'프로젝트 헤일메리', '오펜하이머' 잇는 비프랜차이즈 흥행

진정성·낙관주의로 과학적 성취 감싸…실물 특수효과·서사 여백도 주효

영화 '프로젝트 헤일메리' 스틸 컷 AD 원본보기 아이콘

과도한 컴퓨터그래픽(CG)과 숨 가쁜 전개에 중독된 할리우드에서 정공법을 택한 공상과학(SF) 영화 한 편이 흥행 돌풍을 일으키고 있다. 개봉 첫 주말 북미 극장가에서 수익 8060만 달러(약 1209억원)를 쓸어 담은 영화 '프로젝트 헤일메리'다. 최근 10년간 개봉한 비(非) 시리즈 영화 중에서 '오펜하이머' 다음으로 높은 개봉 성적을 냈다.

미국 연예 매체 할리우드 리포터는 24일(한국시간) 이 작품의 성공을 조명하며, 기존 텐트폴 영화의 흥행 공식을 뒤집은 체질 개선에 주목했다. 앤디 위어의 동명 소설을 스크린에 옮기면서, 과거의 관행을 답습하는 대신 네 가지 역발상 전략을 실행했다고 봤다.

가장 돋보이는 점은 관객의 지적 수준을 신뢰하는 자세다. 최근 할리우드는 관객의 집중력을 의심해 줄거리를 반복해서 설명하는 하향 평준화 전략을 고수해왔다. '프로젝트 헤일메리'는 대형 스튜디오 작품임에도 복잡한 과학적 원리를 타협 없이 밀어붙인다. 크리스토퍼 놀런 감독의 '오펜하이머'가 증명했듯, 도전적인 서사로 관객의 지적 호기심을 자극한다. 할리우드 리포터는 이를 새로운 흥행 트렌드로 꼽으며 "지나치게 단순하기보다 조금 어려운 편이 낫다"고 평가했다.

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차가운 과학적 성취를 감싸는 것은 진정성과 낙관주의다. 제작진은 근래 할리우드 작품에 만연한 위선적이고 냉소적인 분위기를 과감히 걷어냈다. 억지 갈등을 유발하는 평면적인 악당이나 방해꾼을 배제하고, 문제를 해결하려는 주인공의 의지와 주변 인물들의 선의에 집중했다. 특히 주인공 그레이스(라이언 고슬링)가 애초 우주 탐사에 자원한 것이 아니라 억지로 끌려갔다는 반전을 통해, 겁쟁이였던 그가 두려움을 극복하는 과정을 한층 더 영웅적이고 입체적으로 그려냈다. 할리우드 리포터는 "1980년대 가족 영화에서 볼 수 있었던 순수한 긍정의 정서를 성공적으로 부활시켰다"고 분석했다.

긍정의 정서는 숏폼 시대에 역행하는 긴 호흡의 서사 속에서 더욱 깊어진다. 필 로드·크리스 밀러 감독은 상영 시간 156분 동안 줄거리 전개나 액션과 무관한 장면도 과감하게 삽입했다. 그레이스를 우주로 보낸 총괄 책임자 에바 스트라트(산드라 휠러)의 가라오케 열창 장면이 대표적인 예다. 효율성을 추구하며 숨 가쁘게 장면을 잘라내는 최근의 편집 강박에서 벗어나, 서사에 여백을 두어 관객을 더 깊이 끌어당겼다.

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영화 '프로젝트 헤일메리' 스틸 컷 원본보기 아이콘

묵직한 이야기의 진정성은 눈속임을 배제한 시각 연출로 화룡점정을 찍는다. 제작진은 블루·그린 스크린을 배제하고 우주선 내외부 세트를 실제 크기로 제작했다. 외계인 캐릭터 록키 구현에는 애니매트로닉스(전자 제어로 움직이는 기계인형) 기술을 적용했다. 할리우드 리포터는 "스타워즈 시리즈 가운데 야외에서 촬영한 '안도르'가 발광다이오드(LED) 벽면에서 찍은 다른 작품들보다 호평받은 것과 같은 맥락"이라고 짚었다. 온라인상에 인공지능(AI)으로 만든 조악한 콘텐츠가 범람하면서, 관객들이 영화에서 물리적인 실재감을 더욱 갈구하게 됐다는 분석이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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