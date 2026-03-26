국회 공직자윤리위원회 발표

2025년말 국회의원 재산변동 신고내역

22대 국회의원 가운데 주택을 두 채 이상 보유한 다주택자가 52명으로 집계됐다. 이는 전체의 약 18%로, 6명 중 1명에 가까운 수치다.

서울 강남·서초·송파구 등 '강남 3구'에 주택을 적어도 한 채 이상 보유한 의원은 47명이었다.

26일 국회 공직자윤리위원회가 공개한 '2025년 말 기준 국회의원 재산변동 신고 내역'을 보면, 전체 287명 중 다주택자(본인 및 배우자 명의로 오피스텔을 제외한 주택 지분 전체를 보유한 경우)는 52명으로 전체의 약 18.1%를 차지했다.

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정당별로는 국민의힘이 31명으로 가장 많았고, 더불어민주당 20명, 개혁신당 1명 순이었다.

국민의힘에서는 장동혁 대표와 김종양 의원은 각각 주택 3채를 보유한 것으로 신고됐다. 장 대표는 본인과 배우자 명의로 서울 구로구 아파트와 충남 보령시 소재 단독주택 및 아파트를 보유하고 있다. 여기에 배우자 명의 오피스텔 1채와 일부 지분 형태로 보유한 아파트까지 포함하면 최대 6채까지 보유한 것으로 해석될 수 있다.

김 의원 역시 서울 강남구 도곡동 아파트를 비롯해 경남 창원 단독주택, 부산 동래구 아파트 등 총 3채를 보유했으며, 배우자 명의 오피스텔 1채도 추가로 신고했다.

주택 가격 기준으로는 고동진 국민의힘 의원이 보유한 서울 용산구 한남동 아파트(81억8000만원)가 국회의원 보유 아파트 가운데 최고가로 나타났다. 강남 3구 내에서 2채 이상 주택을 가진 의원은 없는 것으로 나타났다.

강남 3구에 주택을 보유한 의원은 47명으로 전체의 16.4% 수준이었다. 정당별로는 국민의힘 32명, 더불어민주당 14명, 개혁신당 1명이었다.

박덕흠 국민의힘 의원이 부부 공동명의로 보유한 서울 강남구 삼성동 아파트는 61억8000만원으로, 강남 지역 단일 아파트 기준 최고가였다.

주택 외에 빌딩이나 상가, 공장, 오피스텔 등 근린생활시설을 보유한 의원은 61명으로 집계됐다. 정당별로는 국민의힘 34명, 더불어민주당 24명, 조국혁신당 1명, 무소속 2명(우원식 국회의장·최혁진 의원)이었다.

박정 더불어민주당 의원은 서울 마포구 상암동에 약 383억원 규모의 빌딩을 신고했다.

같은 당 이언주 의원은 배우자 명의로 서울 대치동과 명일동 상가를, 박민규 의원은 서울 관악구 봉천동 일대 오피스텔 11채를 각각 보유하고 있었다.

김은혜 국민의힘 의원도 배우자 명의로 서울 강남구 대치동에 약 194억원 상당의 빌딩을 신고했다.

한편 오피스텔 보유 의원은 총 15명이었으며, 이를 주택으로 포함할 경우 다주택자는 60명까지 늘어난다.

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이 경우 정당별로는 국민의힘 36명, 더불어민주당 23명, 개혁신당 1명으로 집계됐다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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